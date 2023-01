Havelange : merci aux agents communaux partis à la retraite

Il a dressé le bilan du travail accompli et évoqué quelques projets. Parmi les réalisations les plus visibles: la Maison rurale polyvalente, qui sera enfin inaugurée au printemps, la réfection de la rue Ocolna et la liaison cyclo-piétonne entre Miécret et Havelange. Quant aux grands projets en cours, ils visent l’aménagement des abords de la maison communale, la rénovation de la rue Fernand Davin et le chantier de la route d’Andenne, au centre de Havelange, qui durera de deux à trois ans.

Neuf agents salués

La cérémonie a été l’occasion de mettre à l’honneur les membres du personnel communal qui partent ou sont partis à la retraite. Éric Roufosse, après 22 ans de maçonnerie ; Christian Ferier, agent polyvalent et notamment chauffeur-opérateur ; Jean Delhaise, après 40 ans comme chauffeur de camion ; Jean Gourmet, chauffeur de camion au service travaux ; Alain Mélot, après 37 ans comme ouvrier polyvalent ; Luc Merland, après 15 années au service population ; Christiane Cassart, auxiliaire professionnelle dans les écoles communales et Éliane Detaille, au sein de la maison communale.

L’échevin de l’enseignement, Antoine Mariage, a remercié avec un peu de retard (la réception ne s’était plus tenue pendant trois ans, Covid oblige) la directrice d’école Lucile Bonjean. Celle-ci a quitté l’enseignement communal après une carrière de plus de 40 ans, comme institutrice primaire puis directrice des écoles de Barvaux, Maffe et Méan. "Nous devons être fiers de nos petites écoles de village, a dit l’échevin. Elles sont fondamentales pour l’apprentissage des enfants, dans un cadre préservé, comme pour la vie de nos villages."