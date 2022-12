Havelange: changement de cap pour l'artiste Jean Bertot, après les clowns, les boules

Quand on connaît l’homme, on sait qu’il avait fait dire à ses clowns tout ce qu’il pensait, les projetant dans des thèmes tels que l’évasion, la liberté, l’ironie… quand ce n’est pas carrément la moquerie. L’octogénaire nerveux qu’il est s’est demandé ce qu’il allait faire. Avec quel matériau allait-il travailler, lui qui avait retapé autrefois pas mal de statues religieuses et autres ? L’ancien conservateur du musée du temps passé, qu’il possédait chez lui, a réfléchi, jour après jour. "Je me rongeais", dit-il. Et il a trouvé, continuant dans les rondeurs et le matériau solide. "J’étais dans une grande surface vendant des pièces sphériques, présentées sous des volumes divers. Et j’ai trouvé. J’en ai acheté quelques-unes, puis d’autres de plusieurs formats. En terre cuite et en béton – style bordures de chemin dans les propriétés. Et je les ai peintes en acrylique. Dans le nombre, aucune ne se ressemble. Je me suis rappelé les galets qu’on colorait autrefois."

Quelques-uns trônent sur un meuble de son atelier, l’endroit où il vit, journée après journée. Et Jean en a fait des œuvres d’art. Qui attirent le public. Au récent marché de Noël au château de Deulin, les sphères de Jean ont intrigué le public qui a posé pas mal de questions sur les origines et l’utilisation de ces boules. Notre réponse serait: "on n’en fait rien sinon les placer à des endroits pour servir de décoration." C’est ce que la clientèle a aussi compris.

Pour Noël, Jean Bertot et un photographe ont réalisé des cartes de vœux, avec un sapin où les boules ont trouvé leur place. Naturellement, c’est une chose impossible, sinon l’arbre se casserait. Mais virtuellement, c’est beau.