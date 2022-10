Hausse des coûts du traitement des déchets

En matière de finances encore, après modification budgétaire, le solde passe, à l’exercice propre ordinaire, à 9 038 €, mais augmente à 341 523 € avec les exercices antérieurs. C’est moins que le solde de 530 000 € prévu à l’origine dans le budget. Le fonds de réserve ordinaire se situe à la somme de 181 142 €. Les conseillers Frippiat et Meunier ont voté négativement la modification budgétaire extraordinaire.

Au CPAS, le compte 2021 se solde, à l’ordinaire par un résultat positif de l’ordre de 31 000 €.

Maillage vert et bleu

Point unanime: afin de végétaliser son espace public, à l’initiative des ministres Tellier (environnement) et du Ministre Henry (climat et énergie), le gouvernement wallon poursuit son action et lance deux nouveaux appels à projets. Ceux-ci sont consacrés au "maillage vert (pour la nature) et bleu (pour les cours d’eau) ", tant en milieu urbain qu’en milieu rural. Ces appels à projets s’inscrivent dans le Plan de Relance de la Wallonie et ont pour objectif d’offrir aux Wallonnes et aux Wallons des espaces verts bénéfiques pour leur santé et leur bien-être, tout en s’adaptant aux dérèglements climatiques. Ils ont pour objectif de renforcer et restaurer le maillage vert et bleu, l’un dans les territoires urbains, l’autre dans les territoires ruraux. Le développement des trames vertes et bleues, comme la remise à ciel ouvert de cours d’eau et la restauration de berges plus naturelles, permet de relier les habitats et renforcer les écosystèmes pour les rendre plus résilients face, notamment, aux impacts des changements climatiques.

À Havelange qui fait partie des 190 communes concernées, le dossier doit être rentré pour le 7 novembre. Il a été montré aux conseillers mais il n’est pas entièrement défini. Le budget total estimé serait d’environ 624 000 € et subsidié à 80% avec une intervention maximale de 500 000 €.