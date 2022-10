Havelange: 62 regards neufs sur la Commune, ses services et ses loisirs

Pendant plus d’une heure, la bourgmestre, Nathalie Demanet, a brossé le portrait de sa commune, d’une superficie de 18 430 km² et comptant plus de 5 000 habitants répartis dans les neuf villages de l’entité. Quatre de ceux-ci étaient mieux représentés que les autres: Havelange, Miécret et Maffe-Méan. En entendant la présentation bon enfant de la bourgmestre avec la complicité des échevins et du président ff. du CPAS, les participants sont allés de découverte en découverte, en souvenirs d’Histoire ou de légende. Au menu, il y avait la Pyramide de Verlée, le tilleul de Miécret, sans oublier les châteaux dont la région fourmille. L’occasion de donner aussi quelques pistes de sorties: le musée Monopoli, le Polissoir, le week-end d’août dingue.

Les travaux en cours ou à venir ont également eu leur chapitre: le cœur de village, les abords de la maison communale, les sentiers d’art, le RAVeL Ciney-Huy, les maillages tout récents entre les villages…

Plus pratiquement, les différents services communaux ont été présentés, mais aussi la bibliothèque, le hall omnisports, l’accueil extrascolaire et les trois écoles, leurs six implantations comptant 346 élèves. Les nouveaux venus ont appris que la police de Condroz-Famenne n’avait laissé sur place que les agents de quartier. Pêle-mêle, on a entendu parler de Dinaphi, de la Maison du tourisme (sise à Ciney, place Monseu), di GAL, de l’AIEC et de la SWDE, des deux patros de la commune, du centre culturel, du Foyer des jeunes, du conseil communal des jeunes et celui des enfants, du parc d’activités économiques quasi plein (il reste quatre parcelles)...

Les spécialités n’ont pas été oubliées: la bière brassée à Miécret, l’élixir d’éternelle jeunesse de la confrérie des Toursiveux (servie, pour la circonstance, par des confrères en habits traditionnels), la route du fromage avec le village fromager du Gros-Chêne et le marché hebdomadaire du mardi après-midi, à Havelange.

Au milieu de l’échange, un membre du public a fait part de ce qu’il entend, en soirée: pas mal de coups de feu. Chasse au faisan et aux canards d’élevage ? Mystère, pour le moment.