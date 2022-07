D’année en année, à chacun de leur chapitre, les T oursiveux dè gros Tyiou de Havelange , prouvent qu’ils sont créatifs, ne se contentant pas d’accueillir des futurs compagnons d’honneur ou d’organiser des promotions. Chaque chapitre a ainsi un thème, souvent assorti de beaucoup d’humour, mettant en scène la puissance du fameux élixir d’éternelle jeunesse, contenant notamment du tilleul, de la confrérie. Car il faut le dire: on ne vieillit pas parmi les cadres. Parce qu’on pense aussi à mettre des jeunes dans le coup.

Mais avant la cérémonie officielle, un préambule a eu lieu près de la fontaine du centre de Havelange, avec un excellent petit-déjeuner et une première rasade d’élixir, avant que le cortège ne prenne la direction du local.

Le thème de cette année concernait donc les Jeux Olympiques. Les Toursiveûx participaient et faisaient participer leurs hôtes des autres confréries (25 dont trois Françaises) à leurs jeux. Dès les premières secondes, le rire a pris le pouvoir. Dans l’enceinte du chapitre, toujours plus fleurie et plus accueillante, le Grand Maître est apparu, allongé sur un transat et porté par quatre confrères. Le 43echapitre pouvait démarrer. Avec différentes épreuves.

Contrôle antidopage

Le service sanitaire du contrôle antidopage... ©EdA

Avant de commencer les jeux, on a, néanmoins, procédé au contrôle antidopage. Pas de problème, on pouvait y passer après avoir dégusté un élixir, breuvage naturel et sain selon ce qu’on veut bien en dire. Les anciens intronisés avaient d’ailleurs droit à leur rasade annuelle d’élixir, le vrai, tandis que les nouveaux devaient s’en tenir dans un premier temps au vulgaris tiliolus . Le public, lui, avait droit à du thé de tilleul.