Havelange : fin de l'immersion en néerlandais à l'école de Miécret, faute de prof

À la rentrée scolaire prochaine, il n’y aura plus de possibilité d’immersion en néerlandais à l’école communale de Miécret. L’échevin de l’enseignement, Antoine Mariage, a expliqué pourquoi on en est arrivé là, lors du dernier conseil communal. La décision n’a pas été prise à la légère, dit-il pour couper le cou aux fake news. Le problème, c’est la pénurie d’enseignants, qu’ils soient porteurs du titre requis ou non. En 15 ans, pas moins de quinze enseignants néerlandophones se sont succédé, et deux seulement avaient le titre requis. Le dernier en date est parti le 1er janvier, afin de prendre une charge de direction.