Nouvelle ligne électrique à Hastière: Elia offre des compensations

Comme en juillet, la séance a failli tourner court, le quorum n’étant pas atteint. L’arrivée du conseiller de la minorité Michel Libert a sauvé les meubles…

Elia œuvre au renouvellement de la liaison aérienne entre les postes électriques de Hastière et de Pondrôme (Beauraing), en passant par Houyet. La liaison actuelle date de 1967. Elle est en fin de vie et doit être remplacée pour garantir la sécurité d’approvisionnement. Elia réalise actuellement des travaux préparatoires. En mars prochain débuteront le démontage et la reconstruction de cette liaison. La fin du chantier et la mise en service de la nouvelle liaison sont prévues en juin 2025.

Elia va offrir des compensations aux trois Communes concernées par ce chantier. À Hastière, l’argent servira à réhabiliter le parc communal, a expliqué le bourgmestre Simon Bultot. En outre, Elia réserve un montant de 310 000 € à des initiatives en faveur de la biodiversité et du développement durable sur le territoire concerné. Les bonnes idées de citoyens et de collectifs sont attendues et pourront être subsidiées à concurrence de 40 000€ chacune.

Enfin, on a appris que la Commune reprendra à sa charge les voiries du domaine Fosse Dondaine, à Par-Delà. Des travaux y seront entrepris début de l’année prochain.