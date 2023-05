Hastière: les enfants ont appris à ferrer la truite

Une septantaine d’enfants de classes primaires d’Hastière, tous réseaux confondus, ont vécu une journée sur le thème de la pêche et de l’environnement. Celle-ci s’est organisée à l’initiative de la société de pêche locale, le Chevesne, en partenariat avec le Département Nature et Forêts de la Région Wallonne, la Maison wallonne de la pêche et la Fédération halieutique.