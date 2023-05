Hastière: les Comédiens hastiérois réunis de retour dans une comédie piquante

Représentations le samedi 10 juin à 19h30 à l’Espace culture de Beauraing ; les samedi 17 et dimanche 18 juin à 15 h à la salle Chez Nous à Agimont et le dimanche 23 juin, à 15h à la salle polyvalente de Lomprez.

Après le spectacle à Lomprez, possibilité de repas (boulettes, sauce tomate, accompagnement et dessert, apéritif offert). Celui-ci sera accompagné par une démonstration de danse du groupe E.Odance et prestation du duo humoristique Julien van de Vonder et Odin Pierson.

0477 33 58 39