Hastière: le SDF s'était introduit par effraction dans une maison avec une hache

L’homme était complètement ivre et potentiellement sous l’influence de drogue. "L’habitante a contacté la police et s’est vite réfugiée chez une voisine, explique le parquet de Namur. Quand les policiers sont intervenus, l’intrus se trouvait toujours sur place. Il est entré dans une rage folle et s’est mis à tout casser. Il a insulté les policiers et les a menacés de leur arracher les yeux avec la cuillère qu’il tenait en main. Ils ont dû faire usage de leur spray au poivre", expliquait le ministère public.

Il vivait dans une cabine électrique

Cet individu venait de sortir de prison quelques mois plus tôt, après avoir purgé sa peine dans un dossier de stupéfiants. Lorsqu’il a été libéré, l’homme s’est retrouvé sans logement, sans revenu et privé de son chien. "Je vivais dans une cabine électrique près du pont d’Hastière", expliquait le prévenu. Son conseil, Me Pinelli, évoquait "la faillite du système carcéral belge dans son rôle de réinsertion".

En trois mois, il a rechuté dans la drogue alors qu’il s’était sevré en prison. Ce mardi matin, le tribunal correctionnel de Dinant a condamné le prévenu à 42 mois de prison avec sursis probatoire partiel pour ce qui excède la détention préventive déjà subie.