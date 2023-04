Hastière: un coin de collecte volontaire des déchets pour les touristes

Le BEP Environnement a installé, hors du Recypark d’Hastière, un nouveau système qui en fait un projet-pilote et s’adresse aux touristes et seconds résidents, nombreux sur le territoire de la cité mosane. Grâce à cette proposition, ils ne devront (ou ne devraient) plus laisser, le jour de leur départ, le dimanche souvent, leurs sacs de déchets et autres papiers et cartons devant leur porte. Avec tous les problèmes que cela peut apporter si le ramassage n’est pas immédiat. En l’occurrence, le mardi, à Hastière.