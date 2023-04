Hastière: il se réveille en sursaut, son beau-frère est en train de lui fracasser le crâne!

L’entente n’était pas bonne entre Samir et le compagnon de sa sœur, un homme âgé de 28 ans, au moment des faits. Dans un SMS, Samir avait notamment indiqué à son beau-frère que s’il voulait jouer, il n’y avait aucun problème, qu’il viendrait le tuer pendant son sommeil. Un message qui sonne comme une prédiction lorsque l’on sait que Samir s’est introduit en pleine nuit dans le domicile de l’homme pour lui porter des coups de pierre à la tête alors qu’il était endormi !

Dans la soirée du 8 mars 2021, Samir a eu une discussion avec deux amis concernant son beau-frère. Il avait bu. En pleine nuit, il a décidé de se rendre à Hastière au domicile de sa cible. Il a profité du fait que la porte de l’habitation n’était pas fermée pour s’engouffrer dans les lieux. Il s’est muni d’une grosse pierre d’un diamètre de 20 centimètres. Il s’est introduit dans la chambre.

Le beau-frère a été réveillé en sursaut par les coups qui lui ont été assénés par Samir à l’aide de la grosse pierre à l’arrière du crâne ! L’homme a reçu plusieurs coups avant que Samir ne soit arrêté dans son geste par un tiers. La victime a réussi à se réfugier dans la salle de bains. Elle souffrait notamment d’une fracture de l’os occipital et de plusieurs plaies. Des traces de sang étaient visibles sur tout le trajet qui reliait la chambre à la salle de bains. L’homme a heureusement pu s’en sortir malgré une incapacité de travail tandis que Samir a été mis sous mandat d’arrêt. Le prévenu a contesté l’intention homicide. Il a notamment déclaré qu’il ne faisait pas clair dans la pièce et qu’il n’avait pas réellement visé la tête de la victime.

"Je ne voulais pas le tuer, je voulais qu’il y ait des échanges de coups", avait déclaré Samir devant le tribunal. "Au vu des circonstances de la cause, de la personnalité de Samir telle qu’elle ressort des éléments du dossier, de la cruauté des faits déclarés établis dans son chef et de la gravité de l’atteinte délibérée et préméditée qu’ils ont portés à l’intégrité de la victime, seule une peine d’emprisonnement est de nature à faire prendre au prévenu la pleine mesure de l’anormalité de ses actes."

La cour a relevé la "cruauté des faits". Les magistrats ont retenu l’intention homicide en se basant sur la nature de l’arme utilisée, de la partie du corps visée et de la situation de vulnérabilité de la victime qui dormait. Ils ont également retenu la préméditation.

Pour le choix de la peine, ils se sont appuyés sur l’absence de scrupules manifestés par le prévenu, l’extrême violence dont il a fait preuve, l’importance des blessures qui auraient pu être fatales, le traumatisme et le préjudice subi par la victime. Ils ont aussi tenu compte du contexte émotionnel dans lequel les faits s’inscrivent, lors d’un conflit familial, et la nécessité de faire comprendre à Samir que le recours à la violence pour régler un conflit, de quelque nature qu’il soit, est à proscrire.