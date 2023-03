Conseil communal d'Hastière: Delhaize à toutes les sauces mais aussi le RAVeL Dinant-Givet

Le conseiller Michel Libert aurait souhaité que la motion demande la garantie de l’emploi pour les franchisés tandis que Jean-Joseph Nennen refusait carrément cette motion car ell e "ne concerne pas Hastière." Mais qui sait qui y travaille, ajoutait-on, du côté de la majorité. "C’est la 100e motion au moins, il y en a peu qui ont du retour et des effets. Je n’en connais pas le bien-fondé." Réponse du bourgmestre : "c’est un soutien mais nous n’avons pas la même vision des choses." Seconde intervention de M. Nennen qui a voté contre la motion: "de toute façon, les mieux satisfaits seront les délégués syndicaux". Quant à Véronique Hees, elle aussi s’est abstenue. Mais, pendant la séance, le mot Delhaize est revenu souvent…

Développement rural

Dans le déroulé du conseil, un point important a été développé par Simon Bultot: le rapport annuel du programme communal de développement rural (PCDR) et les projets envisagés avec le même organisme. Le dernier programme allait de 2010 à 2020.

Deux réalisations importantes sont à noter: la place de Heer et le complexe de Miavoye. La Maison hastiéroise a été déviée vers le Feder (fonds européen de développement régional). La commune a relancé la tutelle. La ministre wallonne Tellier avait refusé de nouveaux projets, se tournant vers ceux qui n’avaient jamais rien reçu. Mais, voilà, la donne a changé. Deux projets ont déjà été soumis, ils concernent le Coeur de village et le tourisme fluvial (dans le plan de relance).

Un GAL (groupe d’action locale) va aussi, sans doute, réapparaître avec Anhée, Onhaye, Dinant, Yvoir et Hastière. On y réfléchit et deux thèmes se dégagent: tourisme et nature. D’autres projets sont également en route: un parking à Waulsort, une Maison de village à Hermeton (à côté de la plaine de jeux), un îlot à déchets (une expérience-pilote qui sera inaugurée le 14 avril), etc.

À une question de Michel Libert sur l’avenir du presbytère de Hermeton, la réponse du bourgmestre a fusé et étonné l’assemblée:: on n’y touchera pas tant que l’abbé Lelivre est là.

Dinant-Givet et RAVeL

Est revenue sur le tapis du conseil communal: la ligne Dinant-Givet, au sujet de laquelle une réunion avec les députés Delizée et Fontaine vient d’avoir lieu. On y a étudié le rapport promis, en son temps, par la SNCF et elle semble y parler de trains de marchandises plutôt que de trains voyageurs. La raison ? L’étude montre qu’il ne pourrait y avoir que 31 passagers par train.

À lire aussi | Dinant-Givet : le retour des trains, on a du mal à y croire (photos)

À lire aussi | RAVeL Dinant-Givet : plaidoyer socialiste pour mettre le grand braquet

Il serait donc mieux de renforcer le TEC, dit-on, à Hastière. Quitte à laisser de côté la ligne de chemin de fer, on souhaite au plus vite concrétiser la jonction du RAVel… par la rive droite ce serait mieux et plus rapide. Car l’idée du ministre de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry, de réaliser sur la rive gauche une bande centrale pour les cyclos et, de part et d’autre une bande pour voitures, a fait réagir l’assemblée. Pas étonnant que le SPW soit contre cette idée !