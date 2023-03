Hastière: les géants de Heer fêteront leur anniversaire, le 1er avril.

Anniversaire festif des géants de Heer, le 1er avril. En 1981, des associations hastiéroises ont aidé les habitants de Heer-sur-Meuse à créer des géants, futur patrimoine de l’entité: Minouche et Minouchette (on appelle Heer, le pays de Minouche). On les a mariés, en grande pompe, le 22 mai 1983 avec le bourgmestre d’alors, Roland de Brogniez. Cela fait donc 40 ans que ces représentants locaux existent dans la grande maison des MInouches, avec leurs 6 enfants Minouchons: Minouchon, Arsouille, Fripouille, Melusine, Violetta et Merlin. Ce 1er avril, on va fêter les noces d’émeraude des dignes représentants de Heer. Dès 10h30, promenade dans les rues du village avec la famille, les géants de Dinant et les amis de Treignes. Vers midi, apéro et repas démocratique à 15 € à réserver au 0473/78 84 54 et à payer sur le numéro de compte BE50 0680 6001 3018. Vers 14 h, cérémonie protocolaire. Dès 15h, danses avec les géants et projection de photos de leurs 40 dernières années. Vers 18h, l’accordéon d’Yvon et la batterie de Michel vont vous faire tourner la tête. Si vous voulez participer à cette fête à l’ancienne. on vous attend à Heer.