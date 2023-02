Un cambrioleur hastiérois coincé dans son véhicule sur un plot en béton

Le 21 août 2018, un Hastièrois déjà bien connu de la justice a été pris en flagrant délit de vol dans les locaux de l’Amicale des Seniors d’Hastiere, où un fait similaire avait déjà été commis 15 jours plus tôt. En voulant quitter les lieux avec son véhicule, il s’est retrouvé coincé sur un plot en béton… “Il s’est énervé, a klaxonné, etc. Cela a attiré l’attention d’un voisin qui a appelé la police”, précise le parquet de Namur. Dans le véhicule, des boissons alcoolisées et non alcoolisées ont été retrouvées. Il y en avait également d’autres éparpillées à plusieurs endroits, à l’extérieur de la buvette, prêtes à être chargées. Le prévenu est en aveux.