Hastière : 90 ans, dont 65 de sacerdoce pour l'abbé Lelivre

La petite fête qui a été organisée par celle qui maîtrise pas mal de services paroissiaux, Nicole Duchateau, a été l’occasion pour Robert Materne de retracer la vie pastorale du prêtre et brosser son portrait.

L’abbé Lelivre aimait son église et il y passait pas mal de temps. La propreté autour de l’édifice était un ses soins, il n’hésitait pas à ramasser les détritus abandonnés ! Le curé de Hermetton a été aussi celui de Heer, cumulant ainsi deux paroisses. Souriant, discret, timide, Bernard Lelivre était aussi un artiste et un adepte des nouvelles technologies. Il excellait en tennis de table et entraînait même les enfants, comme au kicker d’ailleurs.