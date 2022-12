Premier à prendre la parole, sans papier comme d’habitude: Claude Bultot, 67 ans, mandataire communal d’Hastière depuis 40 ans, membre du collège depuis 33 ans et bourgmestre depuis 25 ans. Ce qui représente pas moins de 1500 réunions communales, auxquelles il faut ajouter celles de l’assemblée provinciale, où il est toujours conseiller.

"Quand on atteint un certain âge, le sang n’est plus très frais, a-t-il dit. La politique communale est une passion énergivore et chronophage, mais elle offre une vie exceptionnelle. Il y a eu des erreurs, des déceptions mais aussi des satisfactions. Ce fut une expérience extraordinaire ! Il y a eu tout dernièrement le Covid, qui a mis tout le monde sur le même bateau. On a fait appel à la population, notamment pour réaliser des masques. La réponse a été extraordinaire. Cela a fait chaud au cœur. J’ai eu le plaisir de travailler avec de bonnes équipes. On ne s’en est pas trop mal sorti, même si des dossiers n’ont pas abouti. Et les débats au conseil ont toujours été sereins et constructifs. Tout n’est pas parfait mais il ne faut pas toujours se prendre trop au sérieux. Je tiens à remercier le personnel pour son travail."

« Le bourgmestre de tous »

Se tournant vers la minorité, Claude Bultot a ajouté: "Tout le monde a toujours été animé par la même volonté de faire bouger les choses".

Il lui fallait un successeur, ce sera son fils Simon. "Ce n’est pas du népotisme si c’est mon fils qui me succède, a précisé le bourgmestre sortant. Même si je ne le voulais pas, il se fait qu’il était le second meilleur score aux dernières élections." À Simon, en désignant le collège, la directrice générale Valérie Defêche et la présidente du conseil Corine Jamar: "Reste toi-même, tu as la chance d’entrer dans cette équipe."

Au nom de la minorité, Mathieu Morelle a évoqué l’ambiance toujours bonne des conseils communaux: "Même si on s’est fâché parfois, on ne s’est pas disputé. Et après chaque élection, tu as toujours été le bourgmestre de tous".

Simon très reconnaissant

Après avoir prêté serment entre les mains de la première échevine Maud Rousseaux, le nouveau bourgmestre, Simon Bultot, 32 ans, a pris la parole. Plein d’émotion, il a commencé par remercier ses électeurs et ses colistiers du CPAS, où il a été conseiller jusqu’ici.

Il a salué ensuite le travail du personnel communal et a remercié ses parents pour ses études et leur patience. À son père, il a adressé des remerciements plus personnels, lui qui l’a soutenu dans tous ses projets. Il a souhaité enfin à ses parents de bonnes vacances, qu’ils prendront fin de ce mois.

Michelle Caes a ensuite prêté serment comme conseillère du CPAS dans les mains de celui qu’elle remplace, à savoir le nouveau bourgmestre d’Hastière.