Mayorat d’Hastière: passation de pouvoir de père en fils (vidéo)

Hastière: les Bultot père et fils. Claude Bultot, bourgmestre sortant, et son fils Simon, futur nouveau bourgmestre. ©© Jacques Duchateau

Voilà un candidat à une belle carrière… et ça ne serait pas le premier du genre, si ça se réalise, au départ de l’arrondissement de Dinant. Au MR, Willy Borsus a émergé depuis Somme-Leuze, David Clarinval au départ de Bièvre. Tandis que dans l’arrondissement voisin de Philippeville, Viroinval a son Delizée (PS) et a eu son Lebrun (PSC, à l’époque).

Les personnalités plutôt que les partis

Hastière, un bastion PS ? Oui, consent Simon Bultot, mais en relativisant: cela tient à la personnalité de son père, dans laquelle il se fond: celle de la proximité. Il ajoute que cela vaut pour tout le collège communal: on écoute les gens, on essaie de les aider, dit-il, même s’il s’avère ensuite que c’est compliqué ou impossible. Proximité ? Nous étions ce lundi matin devant la maison communale, aux côtés du futur ex-bourgmestre et du futur bourgmestre. Tous les citoyens qui passaient par là les ont salués plutôt affectueusement, félicitant le plus jeune. Illustration de la popularité, sur le terrain local.

Hastière, perle de Meuse, sera bientôt dirigée par le fils du père. ©© Jacques Duchateau

Hastière, grâce à Claude Bultot, est un bastion PS, la fédération de Dinant-Philippeville du parti ne s’y trompe pas. Pour rappel, elle est dirigée par le Rochefortois Pierre-Yves Dermagne. Certitude: Simon Bultot se présentera aux fédérales ou aux régionales. Précision par ses soins: il n’abandonnera pas l’exécutif hastiérois, quoi qu’il arrive. Mais, rappelle-t-il, on peut être député et bourgmestre.

Notre avis: le trentenaire a bien des atouts dans son jeu vu l’état des troupes socialistes dans l’arrondissement de Dinant. Non par modestie, mais par analyse de la réalité politique, le bientôt bourgmestre d’Hastière explique que la force ou la faiblesse des partis dans la zone, tient fortement à des personnalités. Exemples dans son parti: le PS a longtemps tenu Beauraing, ou encore Houyet. C’est fini. À Beauraing, Robert Belot c’est très ancien, Maene a été renversé. À Houyet, Yvan Petit a pris sa retraite, la nouvelle bourgmestre est libérale. La politique dans nos villages et nos (petites) villes du sud de la province de Namur: on vote plutôt pour les gens que pour les partis. Rappelez-vous, il fut un temps où le social-chrétien vressois Bruno Tellier ratissait large en Ardenne namuroise. Aujourd’hui, c’est le libéral Clarinval qui pète les scores dans cette sous-région.

Alors oui, Simon Bultot va tout faire pour maintenir le bastion socialiste à Hastière… mais surtout et avant tout le bastion Bultot. La transmission de flambeau avant l’heure étant très stratégique. Pas uniquement sur le plan familial.

Notre pronostic ; ce garçon pourrait aller loin.

