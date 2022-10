Hastière-Onhaye : place aux enfants a été un réel succès, riche en découvertes

La matinée a été consacrée à des activités proposées par les hôtes qui ont répondu à notre appel. Les enfants répartis en 8 groupes ont découvert différents métiers et passions. Les accueillantes extrascolaires et quelques bénévoles ont accompagné les enfants chez les hôtes. Les déplacements ont été pris en charge par le bus communal. L’organisation conjointe du service Accueil Temps Libre et du centre culturel a offert la possibilité d’allier sport et culture dans la mouvance du thème de cette année: un esprit sain dans un corps sain. Ainsi, l’après-midi a-t-elle été consacrée à des ateliers de danse, breakdance et danse contemporaine.

Durant le temps de midi et pour le goûter, un buffet préparé par l’équipe de la Villa 1900 à Waulsort était dressé: préparation de produits sains, locaux et de saison.

Le centre névralgique de cette journée n’a pas été choisi par hasard. C’est dans la toute nouvelle Maison Hastiéroise que les enfants ont été accueillis. Une manière originale de leur faire découvrir ce nouvel outil et les informer sur les activités proposées par le Centre Culturel en ces lieux.

Ont accepté de recevoir les enfants: la cordonnerie Haut Talon, la vétérinaire Véronique Hees, la Halle aux Fringues, la pharmacie Fontinoy, le docteur D’Andréa, le kinésithérapeute Robert Materne, le club canin de Heer-Agimont, le Tennis Club Hastière, Michèle Moreau pour la relaxation, la Villa 1900 de Waulsort, Ô rêv’Gourmand de Véronique Cossalter, l’école de danse Sylphide et Crew Génération en mode breakdance.