Hastière ouvre ses portes au mieux vivre et mieux consommer (vidéo)

Dans les différents villages de l’entité, des activités en tous genres seront proposées au public. "Ces Hastiérois qui œuvrent déjà dans le domaine de l’écologie, du renouvelable, nous les appelons des passeurs", poursuit Delphine. Chaque passeur transmet un message au public: via des ateliers (réussir son compost, méditation), des formations, des ateliers culinaires (pain au levain, biscuits maison, les légumineuses, chutneys, tartinades), de recyclage, des visites de lieux (culture de safran, maison autonome, station d’épuration), des spectacles de théâtre, des concerts, des projections de films, des débats, un défilé de mode avec des vêtements de seconde main recyclés organisé par la Halle aux fringues, avec les élèves assitants-stylistes de l’Institut Saint-Joseph de Jambes), la visite du domaine de Massembre, de l’île d’Androsart…

L’objectif est ambitieux et l’organisation est multiple et diversifiée.

Boire l’eau de la Meuse

Parmi tous ces projets, celui d’une Vietnamienne, habitant Rotterdam, qui a pour but de rendre l’eau de la Meuse potable, de sa source jusqu’à la mer. Plusieurs bourgmestres, dont celui de Namur, ont rejoint le comité qui anime ce projet. "Nous espérons qu’Hastière lui emboîtera le pas."

Il y a aussi des agriculteurs qui présenteront leurs cultures bio ou raisonnées, des fromagers, un cordonnier qui recycle le vieux cuir, une boutique de vêtements de seconde main, la visite de l’ermitage des Cascatelles, qui sera bientôt une maison d’hôtes autonome et passive qui fonctionnera sans être raccordée ni à l’eau ni à l’électricité.

"Nous aimerions faire prendre conscience aux gens qu’il y a une façon de vivre et de consommer autrement. Avec des activités les plus attractives possibles. Tout le monde peut y trouver sa place et mettre en application chez soi d’autres comportements, d’autres habitudes pour que demain puisse encore exister." Le but du festival est de créer des liens entre passeurs/acteurs et citoyens, poser des ponts, des réflexions pour un monde plus juste, plus durable et plus équitable.

Le Festival 100%, agir pour demain aura lieu à Hastière et dans les villages de l’entité, du 1er au 15 novembre. La plupart des activités proposées sont sur réservation. Infos et inscription sur la page Facebookdu festival sur lesite internet du festivalet au Centre Culturel d’Hastière (082 64 53 72).