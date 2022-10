Namur : il allume un feu, l'ambiance s'embrase

On ne parle pas ici d’un mégafeu mais de flammes d’une hauteur de cinquante centimètres, sur une circonférence de trois mètres. Pour ça, Jos s’est vu infliger une amende administrative de quelque 3 000 €. "Il n’avait plus plu depuis une dizaine de jours", épingle l’avocate qui défend les intérêts de la Région wallonne. Une manière d’insister sur la dangerosité potentielle de ce genre de "petit" feu. "Rien ne démontre que c’est bien lui qui a allumé le feu", dénonce Me Weynant, l’avocat de Jos. "Le rapport fait cinq lignes. Quand la police est arrivée, Jos n’a plus parlé que néerlandais et les agents n’ont pas cherché à en savoir plus. On en est resté là." Un dossier famélique qui ne permet pas d’établir la prévention, estime la défense qui plaide ainsi l’acquittement. Le jugement de Thomas Henrion, prononcé le 14 novembre, permettra-t-il d’éteindre le feu ?