Chômage de la Meuse: les agents du DNF sauvent les poissons à l’écluse de Waulsort (vidéo)

" On a des poissons qui sont restés bloqués dans la passe à poissons à la suite de la mise en chômage de la Meuse. Donc on va descendre pour sauver le poisson. " Clément Rebuffat est chef d’équipe au DNF (département de la Nature et des Forêts). Avec la mise en chômage de la Meuse, de nombreux poissons se sont retrouvés bloqués dans des poches d’eau, en particulier dans les sas des écluses et dans les passes à poissons.