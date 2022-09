«Le promenoir du verger» espère des subsides

Un mini-verger existe déjà depuis quatre ans à Hastière, dans le petit parc face à la maison communale, sur le site de l’ancien camping du Lion. Dès la cour de la maison communale, un sentier inviterait à la promenade. Une passerelle dirigerait vers le petit verger. Arrivés sur la plaine de Récréar, les promeneurs déboucheraient sur la grand-place, où se situe le terrain de balle pelote. La portion de voirie qui relie les habitations sociales et fait le tour de la plaine de jeux serait supprimée. Cela permettrait de restaurer une continuité des espaces verts et des sentiers.

Un belvédère

La plaine de jeux serait renouvelée avec deux zones: une structure à grimper au milieu des fruitiers existants et des glissières sur un nouveau talus adossé au chemin de fer.

Une forme de belvédère d’une hauteur de trois mètres permettrait de prendre un peu de hauteur pour voir la Meuse et prendre conscience du magnifique paysage autour…

Sans modifier fondamentalement la structure des espaces, on valoriserait ainsi un maillage d’espaces verts, en définissant un parcours piéton qui se combinerait aux réseaux et offrirait aux habitants ou aux touristes l’opportunité de découvrir leur territoire et de se rencontrer.

Le coût du projet est estimé à 590 000 €, dont 472000 € de subsides. Si toutefois le projet hastiérois est retenu par le jury.