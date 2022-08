Au Plaisir, énigmes et mystères à Hastière

Ouverte en 2018, la maison d’hôtes Au Plaisir dispose de quatre chambres inspirées du célèbre jeu Cluedo. Et recèle bien des secrets… C’est dans la chambre de Miss Rose que nous résiderons lors de notre séjour, transformée pour l’occasion en "Enigma Room " (en supplément). Le concept est inédit en Wallonie. Lily l’a imaginé durant le confinement. Le principe est simple: une fois dans la chambre, il nous faudra résoudre le mystère qu’elle renferme… Chaque chambre a son histoire et ses énigmes propres, conçues par notre hôte aidée d’un doctorant en criminologie, Raphaël Rouballay.

Dans la peau du personnage

À peine le pas de la porte passé, et un rapide briefing sur ce qui nous attend, le jeu a déjà commencé. Nous voilà plongés dans l’histoire que nous a concoctée notre hôte qui se glisse dans son personnage:"Mademoiselle Stihl, Madame Rose était ravie de savoir que vous alliez venir, elle était dans tous ses états et décomptait les jours!",avant de nous remettre une mystérieuse carte postale qui nous est destinée. On n’en saura guère plus pour l’instant. Il est temps de poser nos valises et d’explorer cette chambre.

Ici, pas de caméra ni de micro, aucun "game master" pour vous accompagner, tout se joue en totale autonomie. Et de la sorte, l’intimité est préservée. Pas de panique cependant, Lily a imaginé une application à laquelle on accède via smartphone avec URL ou QR Code et qui nous dévoile des indices pour avancer sans trop de difficultés dans notre quête."Tout le monde arrive au bout du jeu,promet la maîtresse de maison . Mais il n’y a pas de pression de temps. Vous pouvez faire des pauses. Aller vous promener dans la région ou manger un bout, boire un verre… C’est plus long qu’un escape game traditionnel."

Au plaisir, chambres d’hôtes insolite basées sur le jeu, à Hastière-par-Delà. ©© Au plaisir

Surprises et émerveillement

Que vous ayez de l’expérience en escape game ou non, qu’importe! On se laisse immédiatement emporter par l’atmosphère qui se dégage de cette "Enigma Room". On observe, on fouille, au fur et à mesure, on découvre les différents indices cachés, on vogue de surprise en surprise. Notre âme d’enfant resurgit et on s’émerveille des secrets qui se révèlent.

La nuit est déjà tombée, on n’a pas vu le temps passer! Heureusement, on a fini par percer le secret de la chambre de Miss Rose… Il ne nous reste plus qu’à nous endormir dans un lit confortable, l’esprit apaisé. Le lendemain, un délicieux petit-déjeuner nous est offert. À la carte, les produits sont locaux ou faits maison. Idéal avant de quitter les lieux et explorer la région.

Les pépites de la région

Hastière, perle de la Haute-Meuse est un écrin verdoyant. Si vous vous aventurez dans la région, allez vous balader le long de l’eau et admirez les somptueux paysages qui vous entourent. Pour traverser d’une rive à l’autre, vous pourrez faire appel au "passeur d’eau" de Waulsort, le dernier encore en fonction sur la Meuse. Au mois d’octobre, ne manquez pas le chômage du fleuve, un événement dans la région!

Les amoureux de randonnées ne seront pas déçus, plusieurs promenades balisées sont à leur disposition. La réserve de Furfooz n’est pas bien loin non plus. Il est aussi possible de s’adonner à la grimpe en falaise ou aux sports nautiques. Les fins gourmets, eux, trouveront leur bonheur dans les différents restaurants gastronomiques alentour comme L’Artiste à Falaën ou CCnomie à Falmignoul. Ils pourront même plonger un siècle en arrière avec La Villa 1900 à Waulsort. Si vous ne savez comment occuper vos vacances, nul doute qu’une sortie à Hastière devrait vous donner des idées…

Le passage d’eau, un vestige du patrimoine fluvial qui perdure à Waulsort. ©ÉdA