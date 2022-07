Au sommet de l’abbatiale d’Hastière-par-delà, ce n’est pas un mais deux coqs qui sont de retour (photos)

le public était intéressé par l’opération de repose ©ÉdA

Il y a donc 2 ans, on avait descendu croix et coqs, pour entretien sinon remplacement. Cela a pris tant de temps à cause du Covid et d’une météo peu favorable. Puis, il a fallu attendre la fin de longs travaux, rue de la Meuse, le seul chemin possible pour la grue atteindre l’abbatiale.

De son côté, la fabrique d’église avait récolté des fonds pour redorer le second coq. La firme dinantaise Clabots a réalisé un beau travail dans le temps promis. Une première cérémonie à l’abbatiale avait permis de montrer aux paroissiens et aux curieux le résultat de cette technique artistique et artisanale sur base de véritables feuilles d’or. Les travaux de réparation de la charpente et de la toiture de la tour, quant à eux, ont été exécutés par une firme gembloutoise et financés entièrement par la Commune.

Le coq du clocher remis en place. ©ÉdA

Tout est allé vite dès que l’entrepreneur a donné le feu vert, mardi. Sur le coup de 13h30, mercredi, la firme Degreef, de Flawinne, avait mis en place sa grue de plus de 40 m et les spécialistes de la firme Jamar, des Isnes, bardés d’un équipement spécial, ont remis coqs et orbes (sphères de la grande croix), sous les yeux du bourgmestre et d’un public très intéressé. À 13h55, à toute volée, les cloches saluaient le retour des coqs. Mission accomplie, place au verre de l’amitié.