Autoroute de l’eau  à Hastière: un chantier dangereux

Il se dit que rien n’avance sur la portion Anthée-Hastière-Par-Delà.Que la circulation y est compliquée et dangereuse. Que des camions passent dans les deux sens malgré les travaux. Que la signalisation laisse à désirer…

"Mais qu’est-ce qui se passe? , dit le conseiller en élevant la voix. C’est un chantier qui a mal commencé". Et de rappeler qu’il avait déjà constaté des erreurs, dans les premiers jours des travaux et que son constat avait fâché l’intercommunale Inasep.

Lors du précédent conseil, on avait évoqué des vannes qui posaient problème et perdaient de l’eau.Lors de ce conseil, on a appris de la bouche de l’échevin des travaux Philippe Vincke que ces vannes étaient nécessaires tous 500 m et qu’elles avaient été placées tous les 3km! L’échevin s’est toutefois voulu rassurant: " À l’heure actuelle, tout est satisfaisant. On posera le tarmac dans les prochains jours. C’est vrai qu’on n’a que des inconvénients, mais j’espère que pour le 8 juillet, ce sera fait, dans les deux sens. J’ai encore envie d’y croire. " Le conseiller Nennen, lui, ne croit plus en rien.