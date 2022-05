Hastière: 10000 gobelets réutilisables à prêter pour les festivités

Les gobelets réutilisables seront mis à disposition des organisateurs d’événements. Une caution de 200€ sera demandée par lot de 1000 gobelets. S’ils sont rendus sales ou humides, cette caution ne sera pas rendue. Les gobelets non restitués ou endommagés seront facturés 1€ l’unité.

Maison communale: chantier compliqué

La conseillère Véronique Hees (Ensemble pour l’avenir, minorité) a questionné l’échevine Maud Rousseaux à propos de sa décision d’interdire les poneys lors des festivités organisées par l’ASBL pour laquelle œuvre la conseillère. Véronique Hees se demande s’il n’y a pas une présomption de maltraitance animale derrière cette décision. L’échevine a répondu négativement. Pour elle, les animaux n’ont tout simplement pas leur place dans les fêtes.

Le conseiller Mathieu Morelle (Ensemble pour l’avenir) a voulu savoir quand les séances du conseil communal réintégreront la maison communale. Actuellement, en attendant la fin des travaux à la maison communale, les réunions se tiennent à la salle Récréar. Réponse du bourgmestre Claude Bultot (En avant): pas avant trois ou quatre mois. Les raisons: un désaccord à propos des suppléments demandés par l’entreprise et l’avancement problématique des travaux. "Le chantier se passe mal ", reconnaît le bourgmestre.

Autre chantier compliqué, celui du clocher de l’abbatiale, où des travaux restent à finaliser. L’entrepreneur a reçu une mise en demeure.

La saga de l’autoroute de l’eau continue

Lors de chaque conseil, la minorité pose des questions au sujet de l’autoroute de l’eau entre Florennes et Beauraing. Les travaux, sur lesquels la Commune n’a qu’un droit de regard, progressent lentement. L’échevin Philippe Vincke (En avant) commence à la trouver saumâtre: "Il y a des problèmes de pression à hauteur de Maurenne. On pense que les vannes ne sont pas étanches. Des tests vont être réalisés ce week-end et dès que la situation sera réglée, on pourra retarmaquer. En outre, il y a un problème d’emprise, à Mesnil. Les travaux sont arrêtés. Et puis reste aussi le franchissement de la Meuse. Il est reporté à septembre. L’encorbellement n’est pas costaud, il y a un souci de portance, on cherche …