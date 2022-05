Grand hôtel, énorme gâchis

Si personne ne le rachète (pour le démolir, on ne voit pas bien que faire d’autre), le bourgmestre Claude Bultot (PS) nous explique qu’il faudra "faire pression" sur le propriétaire des lieux, Joseph Valcke, un Flamand. À la maison communale, on nous souffle que l’intéressé a déjà reçu une mise en demeure, n’ayant pour l’instant abattu que des annexes de l’immeuble. "Mais il ne réagit pas." La situation est pour l’instant bloquée.

Appartements trop petits

ÀHastière, on sent une espèce de "dégoût" de la part de cet homme d’affaires qui, précédemment, a redonné leur lustre à deux autres anciens hôtels de Waulsort, avec un associé local (qui ne l’est plus): le Bellevue et l’hôtel de la Meuse. Pour y faire de jolis appartements.

C’est dire si l’homme a les moyens de ses ambitions. Mais pour le Grand Hôtel Régnier, il n’a pas obtenu de feu vert des autorités urbanistiques wallonnes, donc à la maison communale d’Hastière, on ne pouvait rien faire pour lui. Et c’est désolant, comme le spectacle d’un patrimoine déglingué, dans un village qui retrouve par ailleurs de l’allure, au fil des ans… et des investissements.

Les raisons du refus de permis: les appartements projetés étaient trop petits au goût des instances urbanistiques. Pas question non plus de construire un étage avec six appartements en plus, entre les deux tours. Voilà donc comment tout est bloqué depuis l’achat en 2014. Et comment l’état de ruine s’est installé. Par contre, le permis de démolition a été accordé en 2019.

À un moment, une société de promotion immobilière a étudié la possibilité de racheter le bien au Flamand visiblement très déçu.Mais, nous dit-on, elle a renoncé, vu le prix demandé… et les analyses de faisabilité (stabilité, possibilité de conserver la façade, etc.) peu encourageantes.

Un autre promoteur s’est manifesté plus récemment, il a émis la possibilité d’investir. Il doit rencontrer d’ici peu les autorités locales… mais cela semble très hypothétique car compliqué et nécessitant des sommes colossales. Le bourgmestre Bultot nous dit attendre le résultat de cette rencontre, et si rien n’avance, ce sera donc la "pression" sur le propriétaire.

Le collège communal n’a pas encore pris position, c’est un sale dossier, car il sent le terrible gâchis.

«C’est triste»

Gâchis. C’est ce que nous dit Georges Hublet, l’une des "mémoires" de Waulsort. Il y habite, c’est un passionné d’histoire locale. Il en connaît tout. Il rappelle les deux magnifiques rénovations menées par l’investisseur flamand, qui a sauvé deux fleurons du patrimoine hôtelier de la Belle Époque. Et voici qu’on laisse pourrir le Grand Hôtel Régnier, qui fut une institution, avant une longue chute en désuétude.

En 1990, on n’y trouvait plus qu’un restaurant, nous dit M.Hublet. Puis ça a tourné à rien. Mais ça aurait pu renaître. Sa réflexion: "Plutôt que de petits appartements, il n’y aura plus rien du tout. C’est triste."