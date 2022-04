Autoroute de l’eau à Hastière: on va dire que ce n’est la faute de personne

Pourquoi cette invitation d’Inasep, à l’époque? Parce que le conseiller avait trouvé bizarre que l’on creuse de nouveau dans une partie de la route, à hauteur de Blaimont, alors que le tapis de bitume était encore chaud d’un travail précédent de réfection. Pour l’échevin Philippe Vinck, c’était un couac entre Inasep et SPW. En tout cas, selon le conseiller de l’opposition, il y a un réel problème de coordination. "Dans le privé, des têtes tomberaient" avait osé, M. Nennen. "La Commune devrait faire attention aux prochains contrats avec Inasep" avait-il aussi insisté. Côté SPW, on se bornait à dire que c’était un problème de coordination. " C’est une erreur, on aurait dû prévoir". En fait, il s’agissait d’une portion de route d’environ 800 mètres.

Le conseil avait donc entendu la réaction de M. Libertiaux. Pas du tout content, le directeur à l’Inasep avait dit que le SPW n’avait pas demandé de coordination de travaux: " Il nous a accordé l’autorisation de pose de la conduite, avant le début de ceux-ci". Coût de cette négligence: 40.000€.

Mercredi soir, M. Nennen questionnait à nouveau: " Qui est responsable de tout cela, finalement ?" Intervention de l’échevin des Travaux: "Non, on ne va pas remettre une couche de tarmac sur toute la longueur de la route" .

"Je voudrais qu’on vienne s’expliquer", répliquait le conseiller Nennen.

Réponse du bourgmestre: " Je n’inviterai personne. Le SPW est compétent pour ce qui a été fait. Point à la ligne. Au moment où on doit travailler avec le SPW, je ne vais pas couper le dialogue avec lui ".

Autre critique de la minorité: le chantier à hauteur du carrefour entre les routes Hastière-Onhaye et Hastière-Anthée: la signalisation et les feux de signalisation. L’échevin Vincke est du même avis: "C’est honteux !" Mathieu Morelle, conseiller de la minorité, demande que la Commune veille à ce que le carrefour soit bien sécurisé. "Parfois, on roule même dans les deux sens sur une même bande de circulation." L’échevin tempère néanmoins car il espère que cette portion de route soit terminée incessamment. Le conseiller de la majorité Emmanuel Cartiaux, intervient à son tour et il en appelle à plus de soin de la part des sous-traitants.