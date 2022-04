Heer: la 20e Ronde de la Cervoise prête à étancher la soif

Le principe de cette ronde? Déambuler dans un village, soit Heer le 17 avril, en dégustant, à chaque étape, une ou deux bières, accompagnées d’un fond musical et de spécialités locales ou régionales. Des clubs, sociétés ou associations du village visité, huit au total cette année, animeront huit haltes et proposeront quinze bières au total. Ainsi que des produits de bouche.

Quinze cuvées

Le 17 avril, donc, dès 11h et jusqu’à 19h, ce sera donc la 20e Ronde de la Cervoise. Voilà le programme. Les Minouches inviteront à déguster des bières de la brasserie du Bocq: Triple Bocq et Blanche rosée de Namur, assorties de hamburgers et d’une animation musicale de Ludovic Biard. La Rive droite a choisi la Tête de mort rouge et la Blanche Hop’N Spice, de la même brasserie, avec assiette de charcuterie du Pont d’Amour et pain raclette. L’Office du tourisme d’Hastière fera, lui, déguster la Perle d’Hastière avec un mélange au jus de pomme ou cerise. Et, si le visiteur le souhaite, avec des escargots de Warnant. Karaoké et folk dandy, en prime. Quant au conseil des aînés, il a fait confiance à la cuvée Li crochon, blonde et brune, qu’il servira avec pain, barbecue saucisse et lard, etc. À l’animation musicale de ce stand, on retrouvera Joel Boulanger. Les Ribouldingues, eux, proposeront les bières de Maredsous, blonde et brune. Avec soupe Maredsous et saucisse du même nom. En supplément: sono et château gonflable. Non Peut-être et Tichke, de la brasserie de Samart, seront au rendez-vous chez Event Heer qui proposera aussi des cornets de pâtes avec trois sauces au choix. Le Rotary invite à déguster la RH brune et blonde en compagnie d’un croque-monsieur avec fromage du Condor, d’Onhaye, sous les flonflons du bal musette. Enfin, la jeunesse de Blaimont servira les bières de la brasserie, la Caracole, de Falmignoul, Caracole et Saxo, avec quiches et flamiches. Animation musicale en sus et château gonflable.

La journée se clôturera après 19h avec un concert de Jo has a gun.

Un pass à 17 € inclura huit dégustations et chope-souvenir. Ou dégustation au verre: 2,50 € le verre, softs à 2 €.