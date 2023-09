Hamois| Micro-zone d’activités, plaine de jeux de Vivaise, Sur le mont, etc.: de nombreux travaux prévus

Dans le cadre du Plan d’investissement communal 2022-2024, la commune, toujours en in house en convention avec Inasep (Intercommunale namuroise de services publics), va réaliser une bande cyclo-piétonne à Emptinne, ainsi que la réfection de voirie et d’égouttage, rue de Miécret, à Hamois.

Les autres travaux en perspective: l’aménagement de la plaine de jeux de Vivaise à Emptinne (25 000 €), la rénovation de la toiture de l’église de Mohiville (120 000 € TVAC), le remplacement des menuiseries extérieures du local des Boucles du Bocq et l’élaboration du projet d’aménagement de l’éclairage public du centre d’Hubinne, en complément au parking en face de l’école de Hamois. Des marquages routiers colorés spécifiques vont également être apposés aux abords des écoles (comme c’est le cas à Barvaux et Achêne). On va aussi, après une très grande attente, commencer les travaux Sur le Mont, à Emptinne et, notamment, y construire un aqueduc. Les travaux seront réalisés par Inasep et financés par la SPGE (Société publique de gestion de l’eau). Restera aussi à Ciney de s’acquitter des travaux à la limite des deux communes.

Autres points, où l’approbation a été unanime: la démission de Pascal Leclercq au conseil d’administration de la régie communale autonome des sports où il est remplacé par Olivier Laurent, d’Achet, et la désignation d’un prestataire de services d’épandage et de déneigement hivernal (cahier de charges de 23 700 €).

D’unanimité, il n’en a par contre pas été de même pour l’adhésion à la centrale d’achat relative à l’achat, le nettoyage, le stockage et la livraison des gobelets réutilisables par BEP-Environnement. Les conseillers Écolo ont rappelé, en vain, qu’il y a sur le zoning de Biron, une entreprise qui a fait ses preuves sur ce travail. Le collège laisse toute responsabilité au BEP.