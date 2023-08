Une visite dans le bureau Orval de Cédric

On le rejoint donc dans son bureau… Orval, au cœur du village de Schaltin. "Le plus difficile, maintenant, c’est de trouver de l’espace", s’amuse le Condrusien. "Dans une dizaine de caisses, j’ai encore des verres qui attendent pour trouver leur place sur l’étagère."

On y découvre les grands classiques comme les "gothiques" des années trente ou encore les "Orvai", comme on les surnomme. "Parce que le L semble écrit comme un I", précise Cédric.

Mais ce qui surprend encore plus, c’est la variété des supports. Plaques émaillées ou tôlées, décapsuleurs, étiquettes, capsules, camion miniature… Orval se décline sous toutes les formes. "Ce sont aussi de beaux objets de déco, comme ces vieux casiers en bois de 1948", décrit le passionné. "Mais il faut aussi se méfier des contrefaçons. Sur une brocante, j’ai déjà vu une… panne sur lequel était gravé le logo Orval. C’était évidemment un faux."

Mais le collectionneur se permet lui aussi l’une ou l’autre petite fantaisie. "J’ai en effet fait fabriquer ce panneau routier indiquant Orval 112, la distance en kilomètres qui me sépare de l’abbaye", détaille Cédric Famerée. Le tégestophile révèle aussi que l’une de ses plus belles pièces, c’est ce dessin… réalisé par sa fille quand elle avait huit ans. "Elle l’a dessiné, toute seule dans son coin, s’inspirant d’un carton ou d’une affiche." Dix ans plus tard, l’œuvre enfantine est toujours appréciée par le papa, comme une bonne trappiste qui a pris le temps de vieillir.

"Dans ma collection, beaucoup d’objets racontent une histoire", assure Cédric Famerée. "La grand-mère de mon épouse tenait un café à Membre-sur-Semois. Dans les années septante, un délégué est venu lui déposer six verres gravés Ardennes, du nom de la brasserie aujourd’hui disparue. Il était content que la cafetière prenne sa bière mais les bacs ne sont jamais arrivés. Une semaine plus tard, ce commercial décédait." Sur les étagères du bureau de Cédric, verres, enseignes et ouvre-bouteille ne prennent pas la poussière. Ce sont seulement des grains qui concentrent un petit bout de l’histoire qui lie les hommes et la bière.