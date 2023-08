"Trap’Taupe": la brasserie de Miécret fait son trou

La carte des bières est à l’image de l’artisan brasseur: elle déborde d’originalité et d’énergie. "J’ai un boulot avec pas mal de responsabilité et de stress mais quand je brasse, je ne pense plus à rien d’autre. Je suis incroyablement zen." A Miécret, Damien Hausman prend visiblement beaucoup de plaisir à sortir ses IPA, stout, triple… "J’ai beaucoup voyagé pour mon travail et partout où j’allais, j’ai toujours dégusté la bière du coin", continue le brasseur de Miécret. "J’ai diminué un peu la fréquence de mes voyages et c’est là que ma femme m’a dit: oulah, il va falloir que tu trouves quelque chose pour t’occuper…" Et c’est heureusement vers la bière que son choix s’est porté. "J’aime vraiment porter le titre d’artisan brasseur. Je fais tout de A à Z", souligne le patron de la brasserie Trap’Taupe. "J’adore essayer de nouvelles recettes, de nouveaux types de bières. Et je me rends compte que, finalement, tout est terriblement subjectif. J’avais ainsi sorti une bière très torréfiée et qui avait un goût très fumé. Certains l’ont détestée et m’ont dit carrément qu’ils l’avaient vidée dans l’évier. Et d’autres l’adoraient et m’en ont redemandé très régulièrement."