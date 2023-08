C’est gravé pour de bon

Dans les festivals brassicoles, les galopins changent parfois de mains entre deux dégustations et on ne sait plus trop qui est l’heureux propriétaire du petit verre. Par sa dextérité, Martine Renson clarifie la situation. Contre un petit jeton, cette Athoise grave en effet votre nom sur votre calice. "J’ai démarré cette activité il y a une quinzaine d’années", explique la souriante artisane. "J’étais dessinatrice mais j’ai perdu mon boulot: on nous remplace désormais par des ordinateurs…" Martine n’a pas voulu sombrer dans une amertume digne d’une bière houblonnée. "Je me suis donc lancée dans la pyrogravure et puis, surtout dans la gravure sur verre. Et ça marche pas mal." Le boulot est en effet assez varié. "J’ai régulièrement des commandes chez Dior. Ils me demandent de graver des flacons de parfum pour des occasions spéciales, comme la fête des mères… J’écris alors les messages et les petits mots que les clients ont choisis. Parfois, c’est même tout un poème…" A Schaltin, ce sera plus simple et rapide. Martine grave le prénom sur le verre. "Ça me prend deux ou trois minutes maximum", assure-t-elle, en plein exercice. "Il faut juste une bonne vue et ne pas avoir la tremblote", avance Martine. "Au début, un peu stressée, j’écrivais d’abord le nom ou les mots au marqueur. Mais ça ne fait pas très pro. Et avec l’expérience, je grave maintenant directement." Et voilà votre verre personnalisé en 120 secondes.