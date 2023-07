Le concours de couyon du dimanche en voie de disparition

Nahida, la plus jeune

La plupart s’inscrivent seuls aux rendez-vous et tournent entre les tables pour s’affronter deux contre deux. Quatre tours de trois manches sont programmés. "Ce sont toujours les mêmes joueurs. Neuf personnes sur dix ici, j’ai déjà joué contre eux", témoigne encore Michel, attablé au premier tour avec Robert, Philippe et Luc. Le couyon jouit de quelques nuances selon la région dans laquelle il est joué. "À Ciney, on joue avec les 7 et les 8. Ici, c’est du 9 à l’as", explique Philippe, le boute-en-train. Tandis que Michel et ses copains de table terminent leur partie, Denise pointe le bout de son nez. Elle a commencé à s’impliquer après le Covid et depuis, elle ne peut plus s’en passer. "S’il faut faire 80 km pour jouer, je les fais !", dit-elle. Michel rit en l’entendant: "En partant, vers 20h bien souvent, on se demande toujours où on va jouer le dimanche suivant."

C’est avant tout pour casser la solitude que ces joueurs de cartes se retrouvent. Les infos de rendez-vous passent par le bouche-à-oreille, via les bouts de papiers déposés sur les tables, sur le site quefaire.be, ou dans l’agenda de L’Avenir.

Dans cet univers plutôt vieillissant, Nahida, 24 ans, est de loin la plus jeune de tous. C’est avec son papy qu’elle a fait son entrée dans le grand bain et c’est avec lui qu’elle s’inscrit systématiquement. "Je m’entends mieux avec eux qu’avec les jeunes. Ils sont gentils. Mes amis jouent avec moi à la maison mais n’osent pas venir aux concours", rigole-t-elle. Ce qui lui plaît au couyon, ce sont la stratégie et la réflexion, dans lesquelles s’immisce la chance. Elle n’aime pas affronter ceux qui viennent juste pour la gagne. "On ne passe pas avec autant d’atouts, c’est de l’antijeu !", lance-t-elle, agacée, à son adversaire.

Décrocher un lot

Si beaucoup sont si soucieux de gagner, c’est aussi pour les lots. Ce jour-là, une quarantaine sont à remporter, pour 88 participants: télévision, machine à café, matelas gonflable, draps de bain, horloge et autres bibelots. "Tout ça on achète, c’est pour ça que les recettes sont minces", dit Dédé. L’organisatrice propose aussi un morceau de tarte – cerise, abricot ou brésilienne ce dimanche –, une boulette ou un cervelas, une barre de chocolat, ou plus simplement une tasse de café, une limonade ou une bière.

Nahida, qui organisera son premier concours au profit du Télévie le 10 septembre aux écuries des îles à Hatrival (Saint-Hubert, inscription 0475 66 49 66), offrira deux stères de bois au grand gagnant et de l’argent aux deux suivants. "Les gens sont moins attentifs aux lots quand c’est pour la bonne cause". Il faut savoir vivre avec son temps.