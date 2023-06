Le temps est dur pour le CPAS d'Hamois

Projets

En parallèle, les élus ont évoqué les différents projets à venir ou en cours sur le territoire communal. La première discussion concernait l’aménagement d’un espace de rencontre et de convivialité au centre d’Achet. Il est estimé à 792 800 € avec une part communale de 400 000 €. Qu’y ferait-on ? Créer plus de place, notamment, au carrefour. Il y aurait également plus d’espace pour la kermesse annuelle où on est obligé de fermer la circulation. Par contre, il n’y aura pas d’autre choix que de détruire la salle sans volonté, dans un premier temps, d’en construire une nouvelle. Grâce à cet aménagement, le Bocq sera remis en valeur à cet endroit. "Nous rencontrerons la population à ce sujet", indiquait la bourgmestre, Hélène Lebrun.

Autre projet déjà approuvé par la Région wallonne puisqu’il faisait partie de l’appel à projets Coeur de village: celui d’Hubinne, à Hamois.

Enfin, on ajoutera à ces projets celui de la rénovation de la place d’Emptinne et des abords de la maison communale qui sont en cours. C’est également le cas pour ceux de l’atelier communal de Chaumont dont l’inauguration prévue au printemps 2024.

GAL et CCD

Pour terminer, le conseil a approuvé la version finale du futur Groupe d’action local (GAL) 2023-2027 rassemblant les communes d’Assesse, Ciney, Gesves, Hamois, Havelange et Ohey. Il visera sept thématiques dont, par exemple, l’économie, le tourisme, la mobilité, la filière agro-environnement ou encore l’insertion socioprofessionnelle.