Bibliotheca Hamois: le petit patrimoine local se découvre désormais sur le web

Le fils de l’ancien maïeur, David Jadot, actuel échevin du Patrimoine, a pris la relève dans cette mission de sauvegarde de ce petit patrimoine et, à ce jour, a réalisé plus de 250 fiches. Et ce n’est pas tout.

Néanmoins, les recherches déjà concrétisées peuvent être lues, en détail (histoire, localisation, description, usage, etc.) sur Internet et le site patrimoine.hamois.be. De quoi permettre un accès à tout ce petit patrimoine. Le site a été présenté au public, à l’occasion d’une réunion où le mode d’emploi a été expliqué. Ce site a été rendu possible grâce à IMIO, l’intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle. Plus de vingt communes, parmi lesquelles Rochefort, ont réalisé le même travail, jusqu’ici.

Appel a été lancé au public pour enrichir, d’autres renseignements, cette bibliotheca Hamois. Les personnes intéressées par le patrimoine et l’histoire de la commune ne doivent pas hésiter à prendre contact avec le groupe de travail Patrimoine (GTP) qui se réunit mensuellement dans son local du 4, rue du relais, à Emptinne. Ou avec David Jadot ( d.jadot@hamois.be ou patrimoine@hamois.be).

Un fonds documentaire va aussi voir le jour, il vise les documents de toutes sortes, genre bulletins communaux, affiches anciennes, tourisme, mémoire, catalogues, livres, archives, revues, enregistrements sonores ou audiovisuels, conférences, exposés, chronique communale, etc.