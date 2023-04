Natoye: ma Spirale fait tourner l’art et les rencontres depuis 28 ans

Les artisans d’art fréquentant les lieux sont au nombre actuel de 57. Pour 24 d’entre, il s’agit d’une activité principale. Ils sont du coin mais aussi de plus loin (Bruxelles, Oteppe, Genval…)

Cette année, ils exposent près de 500 œuvres, mises en place avec élégance et art par Christiane, l’épouse du directeur. Cette exposition doit être vue. On y trouve des œuvres d’art en bois et en pierre, en textile, en céramique, en maquette, en verre, en ferronnerie, en bronze, etc., toutes réalisées par des artisans-artistes.

Si on était en France, tous ces artisans seraient reconnus officiellement.

Cela vaut le déplacement et quand Yves Watterman dit que l’art est un facteur essentiel d’éducation, il ne ment pas puisque la Spirale est aussi un centre d’éducation permanente. Outre les expositions, le tourisme y a fait aussi son entrée depuis longtemps: à travers la rencontre de l’autre, un piano-bar, des ateliers créatifs, des ciné-débats, des actions pour la préservation de l’environnement, etc. On y trouve aussi un repair café.