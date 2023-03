Hamois : viré d’une soirée, il veut aller dormir chez son frère mais se trompe de domicile... et devient violent quand on veut le faire partir

C’est à la porte arrière de l’habitation que cet individu s’est présenté et a frappé. Pour arriver là, il a dû escalader une clôture. “Une dame a ouvert la porte et est tombée nez à nez avec cet homme qui lui annonce qu’il vient dormir”, précise le ministère public. La dame a bien tenté de lui barrer la route mais l’homme a forcé le passage pour s’installer dans le fauteuil. Interpellé par le bruit, son compagnon, âgé d’une cinquantaine d’années, est intervenu. “Il a tenté de le tirer du fauteuil et a reçu en retour des coups de poing au visage. Le prévenu lui a aussi mordu l’avant-bras et le flanc gauche. ” Un voisin, d’une septantaine d’années, est également intervenu à la demande des victimes. Lui, a été la cible de deux crachats (Ndlr : on était toujours en pleine période de pandémie).

Finalement, l’individu a été interpellé par les policiers de la zone Condroz-Famenne. “Je me suis réveillé au cachot, je n’avais aucun souvenir. Ces gens, je ne les connais pas”, explique l’intéressé devant le tribunal. “Je regrette. Mon intention n’était pas de faire du mal. Je ne suis pas un fou non plus. ”

Le parquet de Namur requiert à son encontre une peine de deux ans de prison avec sursis probatoire. La défense, via Me Fery, sollicite une peine de travail ou une peine de probation autonome. Jugement le 18 avril.