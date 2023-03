Natoye: la classe internationale de M-A-R-C à La Spirale, le 10 mars

Il faut dire qu’il montait pour la première fois sur scène, à 14 ans. Un peu plus tard, il a fondé son premier groupe, Asoha, avec ces amis d’enfance. Après quelques errances en rock, pop, new wave, il crée le groupe Largo, en 1993. Ce trio de musique arabo-andalouse se produit sur de nombreuses scènes (les Francofolies de Spa, de la Rochelle et de Montréal, Forest National, l’Olympia en premières parties de Khaled), et acquiert une renommée internationale.