Fin des années 80, Claude Macors se lançait dans une entreprise dénommée La Maison idéale. Il avait la passion et l’amour de bâtir.

C’est en 1988 que Claude Macors avait mis sur pied les Ets Macors, une entreprise de construction qui n’a fait que progresser depuis. Son patron l’avait remise, en 2007, à l’actuel dirigeant, Gérard Sevrin.

Macors, c’est un fleuron de la construction dans le Condroz et au-delà. La menuiserie des débuts s’est bien émancipée pour devenir une entreprise de construction importante, forte, aujourd’hui, d’une septantaine de travailleurs.

Claude avait également été président de la fédération des menuisiers wallons et juge consulaire à la Cour d’Appel de Liège, membre et administrateur de différentes associations et fédérations, dont le Centre Ifapme de Dinant. Il était aussi Officier de l’Ordre de la Couronne et Officier de l’Ordre de Léopold II. Il avait aussi été agent immobilier et professeur à des étudiants en construction en baccalauréat, à Namur.

C’était un homme qui savait aussi recevoir et dispatcher le travail.

Il laisse quatre enfants, dont Philippe, conseiller communal à Hamois. Un poste que son papa avait aussi occupé. Il était aussi le papy de sept petits-enfants. Pour ses enfants, c’était un "héros". Lors des funérailles, un de ses fils, Luc lui confiait: "tu étais la tour de contrôle de la famille." Et ajoutons : "un vrai gestionnaire."