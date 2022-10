Hamois : Macors fête son anniversaire en grande pompe

L’entreprise générale de construction, de rénovation et de transformation Macors, de Hamois, vient de fêter ses 41 ans. Cette entreprise est composée de 75 personnes (maçons, menuisiers, plafonneurs, apprentis et employés). Leur credo: "viser l’excellence et avoir le souci du détail". Elle possède sa propre menuiserie qui permet la création d’ouvrages sur mesure (menuiserie extérieure et ameublement). Soucieuse de l’humain, qu’elle met au centre de ses projets, qu’il soit client, artisan ou membre du personnel, Macors entend mettre un point d’honneur à respecter les maîtres-mots de l’entreprise: dialogue, sens de l’humain, créativité, qualité, polyvalence et formation.