Hamois : tracas administratifs pour l’éventuelle nouvelle crèche

Cependant, un petit coup de théâtre, il y a quelques jours, a motivé cette séance du conseil communal, fin septembre, avec un seul point à l’ordre du jour. Il était question de "l’acquisition d’un projet immobilier, sis Chaussée de Liège à Hamois (Section C, n° 5 e 2 pie) – Décision d’achat et approbation du compromis de vente".

Souvent, les autres communes qui ont répondu à l’appel à projets, possédaient déjà un bâtiment pour y loger une crèche. À Hamois, il fallait encore acheter le bâtiment et l’équiper ensuite en une crèche, clé sur porte. Ce mini-conseil de fin septembre avait approuvé l’achat du bâtiment.

Une fois le document en mains, la commune reviendrait dans le circuit et pourrait, tout cela au conditionnel, obtenir des subsides de l’ordre de 41 000 € par place octroyée. Elle enverra son appel à projets pour le 15 de ce mois. En ce qui concerne la crèche d’Emptinne, elle passera bientôt de 12 à 14 places temps plein. L’ancienne école maternelle de la Grette, à Natoye, pourra accueillir 14 enfants. Il faut dire que longue est la file d’attente de parents.

Éteindre l’éclairage public

Éteindre ou pas l’éclairage public ? La question pose problème: Hamois dépend d’Yvoir, Assesse, Ciney et Havelange et du SPW. Après accord, l’éclairage public devrait s’éteindre de novembre à fin mars. Mais cela pourrait continuer, a-t-on dit. En attendant, on pose un peu partout des signaux fluorescents: abords des écoles, ronds-points, carrefours, dos d’ânes.

Oui aux motor-home

Le conseil a aussi approuvé le projet d’installation d’aire pour motor-homes. Cinq places près du zoning de Biron. L’aire serait déjà bien équipée, notamment en eau, électricité et vidange. Elle serait bien placée, dans l’environnement de la N4, de l’E411, de la Route Charlemagne et du RAVeL. La région offre 80% du coût de l’équipement sur un maximum de 350 000 €. ss

Rentrée scolaire

Enfin, les chiffres définitifs de la rentrée scolaire à Hamois sont connus: il y a 732 élèves, dont 257 en maternelles et 475 en primaires. Quatre emplois sont conservés à Natoye. Achet et Schaltin bénéficient d’un mi-temps supplémentaire. Il y a toujours quatre directions d’écoles et la classe DASPA (Dispositif d’Accueil et de Scolarisation des élèves Primo-Arrivants et Assimilés), à Natoye.