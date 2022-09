Hamois : bienvenue aux nouveaux habitants

Le rendez-vous a été l’occasion de brosser le portrait de la commune en 2022.

Hamois, c’est 7 villages et un peu plus de 7000 habitants, dont 1200 ont 60 ans et plus. 723 élèves étudient dans 4 écoles avec 79 enseignants. La population locale est active pour 78% et au chômage pour 7%. On dénombre 2900 ménages et 900 indépendants dont 18% sont des agriculteurs. Le potentiel foncier est de 231 ha, la commune en occupant 2,78% et possédant 82 bâtiments. L’administration communale emploie 75 agents.

Un conseil communal des enfants et un conseil communal consultatif des aînés, un accueil extrascolaire, deux crèches (à Natoye et Emptinne) complètent la carte d’identité communale.