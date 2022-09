Portrait de Dinaphi au conseil d’Hamois: une zone de secours très large et en manque de volontaires

À lire aussi | Un préavis de grève déposé par les pompiers de la zone Dinaphi

À lire aussi | Secours: une réforme à réformer?

À lire aussi | Manque d’effectifs à la caserne: "La population dinantaise n’est pas protégée"

L’effectif? 600 personnes et une vingtaine d’administratifs. En 2021, la zone est intervenue environ 20000 fois, tant en service ambulances que pompiers.

Le major a aussi présenté son plan de personnel qui a tant mis le… feu, à Dinant. Sa volonté? rendre tous les postes égaux. Même si, à Dinant, on va engager 20 volontaires. Les conditions: avoir minimum 18 ans, avoir un permis de conduire B, la zone fournira la possibilité gratuite d’un permis C et avoir le certificat d’aptitude fédérale à l’issue d’une formation, par exemple. Le contrat est de six ans. Chaque année, des personnes seront recrutées et promotionnés. Le major souhaite que les membres du personnel n’aient qu’une seule casquette: ambulances ou pompiers. Il veut aussi six professionnels dans chaque poste. "Seule la mixité entre professionnels et volontaires va permettre de travailler."Il reconnaît qu’en journée, il est de plus en plus difficile de travailler avec des volontaires. Même si on travaille avec 80% de volontaires. Autrefois, les patrons les laissaient partir sur des sinistres. Aujourd’hui, ça ne se passe plus ainsi.

Opt out, c’est le nom d’un double objectif: avoir assez de volontaires (devant habiter à maximum 6 minutes de la caserne) et de professionnels en journée. Ces derniers pourront compter dix heures de plus, en semaine, de leurs 38 heures. Cela s’appliquera aussi à ceux qui sont chez eux. Cela contribuera à satisfaire l’arrêté royal qui oblige qu’il y ait six hommes dont un sous-officier en premier départ. Tous ces projets vont coûter, c’est sûr, et ils ont été approuvés par les bourgmestres sauf un qui s’est abstenu. Si on va engager un juriste, un préventionniste B6, un informaticien privé et deux ouvriers mécaniciens, il y aura tous les autres (volontaires et professionnels): pour un total d’un bon million d’euros. On compte ainsi sur les communes, la province et le gouvernement fédéral. Quant aux volontaires, appel leur est lancé.