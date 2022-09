Hamois : avant l'orage, il a été question de déneigement au conseil communal

Les conseillers ont aussi approuvé le compte 2021 du CPAS. Il se termine, à l’ordinaire, sur un boni de 2300 €. On retiendra que l’aide sociale représente 42% des dépenses, qu’il y a entre 50 et 60 revenus d’intégration sociale, 6 personnes âgées en maison de repos à charge du CPAS. Il fournit aussi, chaque semaine, 34 repas, tandis que 130 personnes en reçoivent des restos du Coeur. Le CPAS procède également à une distribution de vivres, deux fois par mois. La directrice financière, Joelle Beaujean a eu des paroles comme on en entend dans pas mal de communes: le gouvernement a été très large pour le Covid et il reste des finances qui n’ont pas été employées. Elle les a donc placées sur un compte d’attente et un compte d’épargne. En attendant, sans doute, du moins bon… "La situation ne va pas en s’améliorant", dit-elle.

Cure de rajeunissement et nouvelle crèche

Dans son plan de relance Wallonie, la région wallonne a lancé un appel à des projets Coeur de village. réservés à des communes de moins de 12000 habitants. C’est le cas de Hamois. La Commune propose donc le Coeur d’Hubinne, continuant ainsi à améliorer ce qui a déjà été commencé à cet endroit. Un paysagiste a déjà été choisi et il propose pas mal de choses: espaces de convivialité, plus de places de parking, espaces modulables, borne de recharge pour vélo électrique, etc.

Le centre de Schaltin, "village dynamique", a dit l’échevin Pierre-Henri Roland – qui a fait défiler quelques vues sur le futur schaltinois –, va aussi connaître une cure de rajeunissement.

Dans le cadre d’un autre appel à projets, le Plan Cigogne, la Commune est candidate à une nouvelle crèche, à Hamois, chaussée de Liège. Ce serait la seconde (28 places), après celle d’Emptinne, les p’tits loups, qui va fêter ses 30 ans. Si tout va bien et que Hamois est retenu, il faudra encore prendre patience, trois ans.

Rentrée scolaire

L’échevine de l’enseignement, Anne-Laure Grotz, a présenté la rentrée scolaire. Très bonne, selon ce qu’elle en a dit: les plus de 730 enfants scolarisés représentent 10% de la population. L’école de Mohiville qui subit un grand essor (110 élèves) va subir un lifting. L’échevin David jadot souhaiterait que le bâtiment actuel où il y a encore du logement devienne uniquement scolaire.

En matière d’école, vu l’arrivée d’un nouveau bâtiment à Natoye, le module situé à l’entrée, vétuste, est à vendre de gré à gré pour l’euro symbolique.