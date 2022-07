Les trois passionnés que sont Thomas Pesesse, Corentin Hubert et Cédric Famerée poussent un ouf de soulagement de pouvoir à nouveau faire revivre aux visiteurs cette expérience gustative et bibitive. Ce 7efestival de la bière sera sans doute un sommet car préparé de longue date. Comme d’habitude, il y aura, au programme, des démonstrations de brassage, du Beerpairing (ou accord de mets et bière), une brocante tegestophile (sur tout ce qui concerne la bière: verres, sous-bocks, chopes, capsules, bouteilles, publicités, étiquettes, etc.) et des concerts, chaque jour. Il y a trois ans, on avait dénombré la présence de 3200 zythologues pendant les trois jours, sur le “stade”, la grande prairie du village.

Belgo-belge

Vingt-cinq brasseries seront présentes, et si on tient compte de la dernière édition, on devrait déguster plus de 22500 galopins (verres de 10 cl). Ces brasseries viennent de Wallonie et Bruxelles et une provient de Flandre occidentale: la brasserie De Brabandere (Harelbeke). Trois brasseries condrusiennes seront là: la brasserie du Condroz (Ciney), la Trap’taupe (Miécret) et la Hepta (Gesves). Les autres brasseries namuroises sont originaires de Malonne-Piroy (brasserie du clocher), de Jemeppe-sur-Sambre (brasserie du Larron et de la tour) et de Gembloux.

De la province du Luxembourg seront présentes les brasseries Saint-Monon, de Nassogne; Gengoulf, de Florenville; Héritage, de Léglise, et des Trévires, d’Arlon.

De la province de Liège, il y aura la brasserie {C}, comme Curtius; la brasserie Lupulus, de Gouvy; de Spa (Sparsa) et de la croix, de Beyne-Heusay. Du Brabant Wallon, viendront la brasserie Bobby Brewery, d’Ittre; la brasserie Valduc-Thor, de Perwez; Belgo Sapiens, de Nivelles et la Fluviation, de Braine L’Alleud. Du Hainaut, on citera la St-Lazare, de Mons; des légendes, d’Ath et Zythologist, de Courcelles. Enfin, Bruxelles ne sera pas oublié avec la Jungle, d’Anderlecht, et Witloof, d’Evere. Ce ne sont rien que des brasseries artisanales proposant des bières produites dans leur siège d’exploitation, à l’exception de celle de l’abbaye de Gembloux, en cours d’installation mais qui contrôle déjà sa production.

Le vendredi 5 août, lors de la journée internationale de la bière, l’ASBL organisatrice Biérez-vous? ouvrira déjà les hostilités, en marge du festival, avec lesPréludes Houblonnés. Soit une mise en bouche animée sous forme de soirée Beerpairing. Des accords particuliers seront concoctés pour les convives par les zythologues et la soirée sera pimentée par un groupe de reprise et un DJ.

Les enfants, eux, ne seront pas oubliés: pendant que les parents dégusteront la bière, ils pourront jouer sur des châteaux gonflables, se faire grimer et participer à des animations.

À côté de la gastronomie qui est forme de culture, il y aura une autre nouveauté culturelle également autour de la divine boisson. Durant la journée, des rencontres seront organisées avec des photographes spécialisés, illustrateurs d’étiquettes ou encore avec une zytho-bédéphile associant bières et BD.

