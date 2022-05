Marcel Clarenne et Rita Burlet se sont mariés en 1972 également. Il avait 31 ans et était chauffeur au TEC.Elle avait 30 ans et travaillait à l’EPC. Ils ont un fils et trois petits-enfants. Ils habitent Natoye

Jean-Marie Jockin et Berthe Laval se sont mariés le 22 avril 1972 à Clavier. Ils ont trois enfants et huit petits-enfants. Jean-Marie, ou plutôt le lieutenant-général Jockin, et son épouse habitent Hamois.

Michel Defays et Noelle Monmart se sont mariés le 24 mars 1962, ils habitaient et habitent toujours à Mohiville.

Raymond Gravé et Danièle Poncelet se sont aussi mariés en 1962, le 2 février. Il a travaillé à la poste et elle a travaillé à la maternité provinciale et au CHR. Au sein de ce couple sportif, Raymond a joué au basket, à Natoye, où ils habitent et a été secrétaire du club de volley de Natoye et son épouse a été présidente du club de volley filles.