Hamois : permis refusé pour les 36 900 poulets de la rue d'Achet

Les ministres s’alignent sur l’avis rendu par la Commune de Hamois en novembre 2021: le permis unique est refusé. Quels sont les motifs de cette décision? Les arguments sont nombreux et parfois très poussés.

La localisation, à l’entrée du village d’Achet, à proximité des habitations et à 700 mètres de deux autres poulaillers, rue Pire Fosse, est pointée du doigt. Les nuisances olfactives potentielles (odeurs pestilentielles liées aux poulets et à leurs excréments plus odorants que l’activité bovine, dans l’axe des vents dominants, ce qui envoie les odeurs, la majorité du temps vers la vallée et la rue de la Creugette) sont également soulignées. De même que les "nuisances sonores à toute heure du jour et de la nuit " dues au charroi des camions transportant poulets, déchets ou aliments et au bruit permanent des extracteurs et des ventilateurs. La décision s’appuie aussi sur les " impacts sur le milieu naturel ", les " nuisances par rapport à l’étable existante" , le "bien-être animal " (20 poulets au mètre carré, sans éclairage naturel ni parcours extérieur), les "risques sanitaires" notamment dans la détérioration de la qualité des nappes phréatiques et du Bocq par le risque de pollution issue des eaux de nettoyage, des produits de désinfection potentiellement toxiques.

Sont encore évoqués: un risque accru d’épidémies comme la grippe aviaire, l’impact sur la faune (rongeurs, renards, fouines), l’impact visuel (bâtiment aux dimensions hors normes), la dévalorisation des bâtiments et des terrains à bâtir et le manque d’information dans le cadre de l’enquête publique

On peut lire également une vive critique de ce "projet à but lucratif économiquement rentable mais qui ne valorise pas les ressources de la région, ni l’emploi, ni la vente à la ferme et n’offre aucune retombée économique pour la commune et ses citoyens."