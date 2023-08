Des jeunes chevaux pleins de promesses

Mais tous les férus d’élevage attendaient avec impatience l’épreuve suivante, qui a opposé les poulains d’obstacle de 3 ans classés aux dix premières places à l’issue du test de la veille puis assignés à résidence à Gesves jusqu’à ce mardi matin. Une nouvelle épreuve de saut en liberté devait permettre de les départager pour l’attribution du titre très convoité de Champion de Belgique, mais surtout pour la Médaille du Roi. Les deux titres sont revenus à Touch of Fee Sauvenière Z, devant East van ten Bos Z et One Million du Haut du Roy.

Six noms à retenir

Le programme d’élevage s’est terminé avec une épreuve de modèle et allures pour les poulains de dressage de 3 ans. Ce nouveau concept, qui doit clairement encore gagner en popularité, a abouti à la victoire méritée d’Odin de l’Aube.

Les amateurs de dressage sont cependant gâtés cette année, puisque le championnat de Belgique des jeunes chevaux de dressage commencera ce jeudi 17 et se prolongera jusqu’à dimanche, jour de finales pour les deux disciplines. Et ce n’est pas tout. La soirée de samedi 19 se déroulera entièrement sous le signe du dressage avec un show qui devrait plaire à tout un chacun: dès 19h, une démonstration de maniabilité en attelage ouvrira les festivités. Elle sera suivie de reprises libres sur musique de différents niveaux alternant avec un défilé de mode équestre. Un must absolu pour terminer en beauté une nouvelle journée sportive à Gesves.